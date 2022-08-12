مفرح الشمري



أعلن مهرجان الأمل السينمائي الدولي في دورته الثانية عن دعوته للفنان القدير داود حسين ضيف شرف وعضوا الى لجنة التحكيم للافلام السينمائية القصيرة مع الفنانة الهام شاهين، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات.



وقال مؤسس ورئيس المهرجان الفنان اللبناني فادي اللوند إن الفنان داود حسين يستحق هذا التقدير لدوره الفاعل في إغناء الدراما الخليجية والعربية بكل الأدوار التي قدمها، وكان من الفنانين القلائل الذين استطاعوا ترك بصمة في اعماله الدرامية، وفي العديد منها مرتبط بالحالات الإنسانية.



يــذكـــر أن مهرجـــان الأمل السينمائي الدولي سينطلق بدورته الثانية من العاصمة الإيطالية روما في 27 سبتمبر المقبل، حيث سيجول في ثلاث عواصم أوروبية ليختم فعالياته في 4 أكتوبر المقبل، وتشارك فيه أعمال سينمائية روائية طويلة وقصيرة، موجهة بسياقها للإضاءة على الحالات الإنسانية وذوي الهمم والحالات الخاصة والطفل والمرأة والمجتمع.