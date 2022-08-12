عبدالعزيز الفضلي



شاركت الكويت، ممثلة بجمعية الكشافة الكويتية، في الملتقى الحادي والعشرين للجوالة العرب والذي استضافته تونس على مدى أسبوع، بهدف تعزيز مهارات ومعارف المشاركين من الجوالة والدليلات، في مجالات السلام والتراث والسلامة المرورية والعلوم الصحية والطبيعية، إضافة إلى تنمية مهاراتهم الحياتية، وذلك من خلال ركائز المعرفة والمهارة والسلوك، حيث ترأس الوفد نائب رئيس جمعية الكشافة الكويتية حسين المقصيد، وكان بعضوية القائد علي بلال والقائد خالد الفيلكاوي إضافة الى 3 من الجوالة.



وقال المقصيد: إن ما يقارب من 800 جوال ودليلة يمثلون 9 دول عربية شاركت في الملتقى الذي تضمن العديد من الندوات وورش العمل الخاصة في الفنون والإسعافات الأولية والتراث وغيرها من الفعاليات والأنشطة، مشيرا الى أن الجوال الكويتي صالح الكندري حصل على وسام الجوال العربي، وهذا إنجاز جديد يضاف الى إنجازات الحركة الكشفية الكويتية.



وأضاف المقصيد أن مشاركة الوفد الكويتي كانت ناجحة، حيث حرصنا على المشاركة الفعالة بجميع فعاليات وأنشطة الملتقى، منوها الى أن القائم بأعمال سفير الكويت في تونس د.محمد الهاجري كان على تواصل مستمر مع الوفد للاطمئنان عليه، اضافة الى انه حضر جانبا من اليوم الوطني العربي الذي أقيم ضمن فعاليات الملتقى، حيث اطلع على ما قدمه الوفد في هذا اليوم، معربا عن بالغ شكره للدكتور الهاجري ولطاقم السفارة على اهتمامهم بالوفد الكويتي وتسخير كل الامكانات لإنجاح مشاركته في هذا التجمع العربي.



كما ثمن المقصيد دور رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي وأعضاء المجلس على تسهيل اجراءات سفر الوفد وتواصله بشكل مستمر مع الوفد.