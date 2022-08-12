أوضحت مديرة إدارة القبول بكلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) فوزية الشهاب أن الكلية مستمرة في استقبال طلبات الالتحاق الخاصة بطلبة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، معلنة أن آخر يوم لاستقبال طلبات الالتحاق الخميس 18 الجاري.



وقالت الشهاب في تصريح صحافي: على الطالب الذي يتقدم بطلب التحاق استيفاء 3 شروط أساسية، وهي أن يكون حاصلا على متطلبات المعدل المطلوب لكل شهادة من الشهادات بأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة والحد الأدنى المطلوب للمعدل بالنسبة للالتحاق للدراسة بالدبلوم أو البكالوريوس، كما يجب أن يكون الطالب الراغب في دراسة الماجستير حاصلا على معدل لا يقل عن 2.67 وذلك للالتحاق بأي برنامج من برامج الماجستير التي توفرها الكلية سواء الماجستير في القانون العام أو القانون الخاص أو ماجستير القانون والعمليات المالية.



وأفادت الشهاب بأن الشرط الثاني للقبول بالكلية هو النجاح في اختبار القبول الخاص باللغة الانجليزية، لافتة إلى أن الشرط الثالث هو اجتياز المقابلة الشخصية التي تجرى من قبل أعضاء هيئة التدريس وإدارة القبول في الكلية لكل متقدم بطلب بقبول التحاق في كلية القانون الكويتية العالمية. وتمنت الشهاب النجاح والتوفيق للطلبة المستجدين والمستمرين في مسيرتهم العلمية بكلية القانون الكويتية العالمية للعام الدراسي 2022/ 2023.