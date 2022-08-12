أكدت مجموعة «انيرغواتوم» الأوكرانية أن عدة أجهزة استشعار للإشعاعات تضررت عقب قصف روسي جديد على محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية بالقرب من مفاعل نووي، وسط تقارير إخبارية عن حوث تسرب إشعاعي.



وكتبت «انيرغواتوم» على «تليغرام» انه بعد ساعات من الإبلاغ عن ضربات جديدة تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأنها أن «الوضع يزداد سوءا، هناك مواد مشعة موجودة في مكان قريب وتضررت عدة أجهزة استشعار للإشعاعات».



ودعت الولايات المتحدة روسيا إلى وقف كل عملياتها العسكرية داخل المحطات النووية الأوكرانية ومحيطها، مؤكدة تأييدها إقامة منطقة منزوعة السلاح حول زابوريجيا التي تعرضت لقصف جديد.



وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ان «القتال قرب محطة نووية أمر خطر وغير مسؤول» مضيفا أن «الولايات المتحدة تستمر بمناشدة روسيا وقف كل الأعمال العسكرية داخل المحطات النووية وفي محيطها ووضعها مجددا تحت الإشراف الأوكراني. وتدعم الدعوات الأوكرانية لإقامة منطقة منزوعة السلاح داخل المحطة النووية وفي محيطها».