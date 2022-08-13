يتم احتساب مدة تواجدهم خارج البلاد اعتباراً من تاريخ 2022/5/1 حتى 2022/10/31



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن قطاع شؤون الإقامة سيبدأ الإلغاء الإلكتروني لإقامات العمالة حاملي الاقامة وفق المادة 18 (العمل الاهلي) التي مضى على تواجدها خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر، بحيث يتم احتساب مدة تواجدهم خارج البلاد اعتباراً من تاريخ 2022/5/1 وحتى تاريخ 2022/10/31 ومن ثم يتم إلغاء إقاماتهم تلقائياً بعد مرور ستة أشهر وذلك تطبيقا للمادة (12) فقرة (3) من قانون إقامة الأجانب.

وأضافت أنه لا يوجد اذن غياب للعمالة (مادة 18) خارج البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر حيث سيتم سقوط الإقامة تلقائيا، مبينة انه من يريد بقاء صلاحية إقامته عليه الرجوع إلى البلاد قبل تجاوز فترة 6 شهور من تاريخ مغادرته.