أعلن المتحدث باسم الحكومة التايلاندية أن البلاد ضمن أكثر خمسة مقاصد سياحية مفضلة لدى السائحين الصينيين، حيث

أدى تخفيف قيود جائحة كوفيد19- إلى قيام المزيد من الصينيين برحلات خارج بلادهم، بحسب صحيفة بانكوك بوست.



وأشار المتحدث باسم الحكومة تاناكورن وانجبونكونجشانا إلى تقرير إخباري يفيد بأن تايلاند تحتل حاليا المرتبة الرابعة بين أكثر المقاصد السياحية المفضلة لدى سائحي البر الرئيسي الصيني، بعد كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، وقبل فرنسا.



ونشرت هذا التصنيف صحيفة "جلوبال تايمز" التي تصدرها بالانجليزية صحيفة "بيبولز ديلي" التابعة للحزب الشيوعي الصيني.



وقبل الجائحة، كان يزور تايلاند أكثر من عشرة ملايين سائح سنويا، وهو ما كان يشكل قيمة اقتصادية هائلة.