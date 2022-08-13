حققت أغنية "لسه ياما" للمطرب رامي صبري، التي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، 355 ألف مشاهدة بعد تصدرها الترند.



والأغنية كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج وماستر الموزع الموسيقي أسامه الهندي.



وكان رامي صبري، طرح الشهر الماضي، أغنية بعنوان "انتي جنان"، من كلمات إسلام الجريني وألحان تيام علي وتوزيع جلال الحمداوي.



يشار إلى أن رامي صبري أحد الملحنين الذين نجحوا في مجال الغناء، وأثبت موهبته الغنائية ومن أهم المحطات المؤثرة في مسيرته تعاونه مع الفنان الراحل عامر منيب، وخاصة أنه كانت تربطهما علاقة صداقة قوية جدا نتج عنها التعاون بينهما في عدة أغاني، وذاع صيته في مجال التلحين، مما أدى إلى التعاون مع عدد من نجوم الطرب في الوطن العربي منهم شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر.