لا تستبعد السلطات الألمانية أن يؤثر التلوث الصناعي في نهر "أودر" على طول الحدود بين ألمانيا وبولندا - والذي تسبب في نفوق جماعي للأسماك - على الحياة البحرية في بحر البلطيق.



وذكرت وزارة البيئة في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أنه، اعتمادا على الرياح والظروف الحالية، من المتوقع أن يصل التلوث إلى مصب نهر أودر بالقرب من مدينة شتشين الساحلية في بولندا، مضيفة أنه خلال يوم السبت قد يتأثر الجزء الغربي من البحيرة.



ودعت الوزارة السكان إلى الامتناع عن الصيد من النهر، وعدم استخدام مياهه لأي غرض.



وقضى العلماء أياما في محاولة لتحديد سبب النفوق الجماعي للأسماك، وذلك بعد أن أعلنت هيئة المياه البولندية أنه تم انتشال 10 أطنان من الأسماك النافقة من النهر على طول الحدود.



ووصفت عمدة مدينة شفيت الحدودية بشرق ألمانيا، أنكاترين هوبه، في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج"، نفوق آلاف الأسماك بأنه كارثة بيئية ذات أبعاد غير مسبوقة.



ووفقا لمسؤولين في متنزه "وادي أودر السفلى" الوطنية بالمنطقة، قد تستمر آثار هذا التلوث سنوات.



وتم صباح اليوم السبت نشر المئات من عمال الطوارئ المجهزين بالقفازات والقوارب المطاطية لانتشال الأسماك في ولاية براندنبورج بشرق ألمانيا.



وقال متحدث باسم منطقة ميركيش-أودرلاند إنه يتوقع أن ينتشل 300 عامل عدة أطنان من الأسماك على طول 80 كيلومترا من ضفة النهر.



وتحدث مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ليبوس، وهي بلدة تقع على نهر أودر، عن رائحة كريهة انتشرت بسبب تعفن الأسماك.