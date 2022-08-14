عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب عن عودة توفير الوجبات الغذائية لرياض الأطفال في العام الدراسي الجديد وذلك بعد توقف استمر عامين بسبب جائحة كورونا.



جاء ذلك في قرار أصدره اليعقوب، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، أشار خلاله إلى أنه بعد الاطلاع على:



قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2020/2/26م بتعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات والكليـات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. والقرار الوزاري رقم (2020/89) الصادر بتاريخ 2020/8/25م بشأن التعليم عن بعد.

وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (728) بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/6/4م. وتوصيات وزارة المالية بالكتاب رقم (07464_2020_REG) بشأن الإجراءات المالية الإصلاحية.



وكتاب وكيلـة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رقم (331379) بتاريخ 2020/11/24م لقطاع التعليم العام بشأن مدى الحاجة لتوفير وجبات التغذية لرياض الأطفال.



وكتاب وكيل التعليم العام رقم (846646) بتاريخ 2021/11/10م بشـأن نتـائج الدراسة المسحية الغذائية لرياض الأطفال بجميع المناطق التعليمية (ميدانية) لـرأي ذوي الاختصاص في الميدان التربـوي بشـأن أهمية الاستمرار في تـوفير الوجبات الغذائية لرياض الأطفال بجميع المناطق التعليمية وكتابي رئيس فريق الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بشـأن مناقصـات تـقـديـم الوجبات الغذائية الصحية لرياض الأطفال، والذي طلب فيه توفير الوجبات الغذائية لطلبة رياض الأطفال. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تقرر عودة توفير الوجبات الغذائية لرياض الأطفال بجميع المناطق التعليمية بداية من العام الدراسي 2023/2022. وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.