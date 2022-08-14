1.5 مليار دينار الإيرادات التشغيلية للقطاع بالنصف الأول.. و909 ملايين الأرباح التشغيلية

القيمة السوقية لأسهم القطاع بالبورصة قفزت 13.6% إلى 27.3 مليار دينار منذ بداية العام

172.4 مليون دينار مخصصات القطاع في 6 أشهر.. الأدنى منذ النصف الأول لعام 2012

انخفاض مكررات الربحية لمعظم البنوك لمستويات مناسبة.. ليسجل 21.7 مرة لكامل القطاع



المحلل المالي



بعد ان أعلنت جميع البنوك الكويتية عن نتائجها للنصف الأول من 2022، يتبين استمرار النمو القوي في صافي الأرباح للقطاع نتيجة الارتفاع المتوسط بالإيرادات التشغيلية والأرباح التشغيلية قبل احتساب المخصصات، علاوة على الانخفاض الحاد بمخصصات خسائر الائتمان، والتي تدل على مرحلة جديدة من تخفيف عبء المخصصات على الربحية والأداء التشغيلي للقطاع.



وقد بلغ صافي الأرباح المجمعة للبنوك بالنصف الأول من 2022 حوالي 564.2 مليون دينار، بنمو نسبته 46% عن الفترة ذاتها من 2021، لتعد بذلك نتائج البنوك خلال النصف الأول من 2022 الأعلى التي يحققها القطاع المصرفي خلال فترة النصف الأول بآخر 10 سنوات (الفترة بين 2012 و2022).



ويشير هذا النمو القوي لأرباح القطاع إلى تعافيه وعودته إلى تسجيل معدلات نمو جيدة بالتزامن مع التخلص من عبء المخصصات الثقيل على الربحية، حيث جاء هذا النمو نتيجة الارتفاع الجيد في الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.5% لتسجل 1.51 مليار دينار (افضل النتائج النصف سنوية على الإطلاق خلال العشر سنوات الأخيرة).



علاوة على نمو الأرباح التشغيلية قبل احتساب المخصصات بنسبة 7.4% لتسجل 909 ملايين دينار (أيضا افضل النتائج النصف سنوية في 10 سنوات)، وبالتزامن مع انخفاض مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 53.4% خلال النصف الأول من عام 2022 لتسجل ادنى مستوياتها النصف سنوية ما بين 2012-2022 عند 172.4 مليون دينار.



أيضا ارتفعت صافي إيرادات الفوائد والتمويل بنسبة 5.8% لتسجل 1.07 مليار دينار بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 12% على أساس سنوي لتسجل 435 مليون دينار.



وبالتزامن مع النمو الملحوظ في صافي الأرباح والإيرادات التشغيلية للبنوك، فقد تماسكت أسعار أسهم غالبية البنوك منذ بداية الغام، بالرغم من الخسائر التي لحقت بها في مايو ويونيو لتنمو القيمة الرأسمالية للقطاع بنسبة 13.6% وتسجل 27.3 مليار دينار، ارتفاع قدره 3.3 مليارات دينار، وأيضا انخفاض مكررات الربحية لمعظم البنوك إلى مستويات مناسبة، حيث سجل معدل مكرر ربحية القطاع 21.7 مرة.



بنك الكويت الوطني



حقق «الوطني» اعلى صافي أرباح بين البنوك الكويتية خلال النصف الأول من 2022، حيث بلغت 237.83 مليون دينار وبنمو نسبته 48% عن النصف الأول من عام 2021 (افضل نتائج للنصف الأول في الـ 10 سنوات الماضية) نتيجة الارتفاع في صافي إيرادات التشغيل للبنك بنسبة 6% لتسجل 480.2 مليون دينار والتي أتت نتيجة ارتفاع صافي ايرادات الفوائد والتمويل الإسلامي بنسبة 4.4% لتسجل 348.3 مليون دينار وارتفاع الايرادات من غير الفوائد بنسبة 11% لتسجل 132 مليون دينار.



بينما انخفضت المخصصات بنسبة 78.4% عن النصف الأول من عام 2021 لتسجل ادنى مستوياتها النصف سنوية في الـ 10 سنوات الماضية عند 21 مليون دينار فقط مما ساهم أيضا في النمو القوي لصافي الأرباح.



بيت التمويل الكويتي «بيتك»



بلغ صافي ربح بيت التمويل الكويتي «بيتك» خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 138.1 مليون دينار (ثاني اعلى ربحية بعد بنك الكويت الوطني) وبنسبة نمو ملحوظ عن الفترة ذاتها من عام 2021 بلغت 35% نتيجة انخفاض مخصصات خسائر الائتمان والانخفاض في قيمة الاستثمارات بنسبة 50% لتسجل 45.2 مليون دينار.



وكان ايضا الاثر الإيجابي لارتفاع صافي إيرادات التشغيل للبنك الى أرقام قياسية وبنسبة 14.4% الى 458 مليون دينار.

وكمؤشر إيجابي على الاداء التشغيلي لبيتك فقد ارتفع ربح التشغيل قبل المخصصات بنسبة 24.3% ليسجل 308.3 ملايين دينار الأعلى بين البنوك الكويتية.



البنك التجاري



حقق التجاري ثالث اعلى صافي الأرباح في القطاع المصرفي خلال النصف الأول 2022، حيث بلغت أرباحه 44 مليون دينار نتيجة الانخفاض الحاد في مخصصات خسائر ائتمان ونسبة 87% لتسجل 3.15 ملايين دينار.



بنك بوبيان



لايزال بنك بوبيان يحافظ على معدلات نمو جيدة في صافي أرباحه، حيث ارتفعت بنسبة 34% لتسجل 33.1 مليون دينار، نتيجة نمو صافي ايرادات التشغيل بنسبة 10.4% وانخفاض المخصصات بنسبة 24% الى 21.6 مليون دينار.



بنك الخليج



ارتفعت ارباح بنك الخليج بنسبة 83.3% لتسجل 30.3 مليون دينار بالتزامن مع انخفاض المخصصات بنسبة 52% لتسجل 12.3 مليون دينار، بينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 2.5% لتسجل 85.3 مليون دينار.