علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارا وزاريا بإدراج 3 أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية المدعومة.



ووفقا للقرار الذي حمل رقم 98 لسنة 2022 فقد قضى في مادته الأولى بأن تدرج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية مدعومة وفقا لما يلي:



أ- danalac 1 علبة زنة 400 جرام بسعر 2 دينار



ب- danalac 2 علبة زنة 400 جرام بسعر 2 دينار



ج- danalac 3 علبة زنة 400 جرام بسعر 2 دينار



ويعمل بالقرار اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

.. وتستحدث نشاط السينما المفتوحة والمغطاة

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، قرارا وزاريا باستحداث 16 نشاطا وإضافتها إلى الأنشطة التجارية، إذ تضمنت قائمة الأنشطة توزيع الأفلام السينمائية وإصدار الصحف اليومية والدورية والسينما المغطاة والمفتوحة.

ووفقا للقرار الذي حمل الرقم 10 لسنة 2022 فقد قضى في مادته الأولى بإضافة 16 نشاطا إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمنت قائمة الـ 16 نشاطا المستحدثا ما يلي: نشر وتوزيع، توزيع أفلام سينمائية، إدارة وتشغيل استديوهات مرئية ومسموعة، خدمات البث الإذاعي، إصدار صحيفة يومية، إصدار صحيفة دورية، السينما المغطاة والمفتوحة، مطبوعات مرئية، مطبوعات صوتية، البيع بالتجزئة للمنتجات البلاستيكية والورقية، المنتجعات، مركز الدراسات والبحوث، استشارات عقارية، صيانة اسطوانات الغاز المسال المستخدمة، توزيع الاسطوانات من فرع تعبئة الغاز المسال إلى الأفرع، انتاج مواد كيماوية وسوائل الحفر ومشتقاته وآبار النفط ومشتقاته.