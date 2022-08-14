في سن الرابعة والثلاثين، أمام جيسيكا واتكينز سنوات في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وقد تكون واحدة من أولى النساء اللواتي تطأ قدمهن سطح القمر في السنوات المقبلة، كونها أحد أعضاء فريق «أرتيميس» الذي يستعد لمهمات قمرية مقبلة.



وعند سؤالها عن الوجهة المفضلة لديها بين القمر والمريخ في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس من محطة الفضاء الدولية تقول ضاحكة «أذهب في الرحلة التي تأتي أولا!» مؤكدة أنها ستكون «بغاية السعادة» أكانت وجهتها «القمر أو المريخ». وسبق لجيسيكا أن حققت إنجازا تاريخيا: في أول رحلة فضائية تشارك فيها، أصبحت أول امرأة سوداء تنجز مهمة لفترة طويلة في محطة الفضاء الدولية، حيث أمضت أكثر من ثلاثة أشهر وتعتزم البقاء لثلاثة أشهر أخرى.



ففي رحلات «أبولو» إلى القمر، لم يرسل إلا رجال بيض. لذلك، تسعى «ناسا» بشكل تدريجي لتحسين صورتها في هذا الصدد من خلال تخطيطها لإرسال نساء إلى القمر للمرة الأولى، بالإضافة إلى أشخاص من أصحاب البشرة الملونة.