توفيت الممثلة الأميركية آن هيش التي نقلت الأسبوع الفائت إلى المستشفى في حال خطرة بعد تعرضها لحادث سير في لوس أنجيليس، على ما أعلنت ناطقة باسم الممثلة.



وكانت الممثلة البالغة 53 عاما دخلت في غيبوبة نتيجة تعرضها لإصابات بالغة في الدماغ جراء حادث سير كبير تعرضت له في 5 أغسطس اصطدمت خلاله سيارتها بمنزل من طبقتين في حي مار فيستا، ما تسبب في أضرار جسيمة واندلاع حريق هائل على ما أعلنت حينها أجهزة الإنقاذ في لوس أنجليس.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن نتائج التحاليل الأولية التي أجريت للممثلة أظهرت وجود مادة مخدرة، لكن ينبغي إجراء تحاليل أخرى للتأكد من أن النتيجة الإيجابية غير مرتبطة بعلاج طبي.



وأشار موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير نقلا عن مصادر في الشرطة إلى أن تحاليل الدم التي أجريت للممثلة بينت وجود مادتي الكوكايين والفنتانيل الذي يشكل مادة أفيونية اصطناعية تسبب الإدمان وتستخدم في بعض العلاجات.



وشاركت آن هيش في عدد كبير من أفلام تسعينيات القرن الماضي من أبرزها «سيكس دايز، سيفن نايتس» و«دوني براسكو». واشتهرت في دور أدته في مسلسل «أناذر وورد» وحازت بفضله جائزة «داي تايم إيمي» سنة 1991.