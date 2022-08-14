‏أعربت وزارة الخارجية عن تضامن الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانب الأشقاء ودعم كل إجراءاتهم التي يتخذونها للحفاظ على أمنهم وسلامة شعبهم الشقيق.



وأشادت الوزارة في بيان لها بجهود الأجهزة الأمنية السعودية في تصديها بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنهم واستقرارهم ومنها ضبطهم أحد المطلوبين أمنيا في مدينة جدة الذي بادر بتفجير نفسه ما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الأمن وأحد المقيمين.



وتوجهت إلى الباري عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.