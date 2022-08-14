استقبل وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد رئيس مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي والمدير الوطني للاولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي، حيث نقل لها تهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة فوزها بعضوية لجنة خبراء حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التابعة للأمم المتحدة CRPD (2026/2023) في انتخابات اللجنة التي جرت في نيويورك مؤخرا، مؤكدا ثقته في إمكاناتها بتقديم الوجه الحضاري المشرف للخبرات الكويتية في مجال رعاية ذوي الاعاقة باللجنة الدولية والمساهمة من خلال اللجنة في إثراء وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترجمة الرؤية الكويتية الطموحة في رعاية ذوي الاعاقة التي جسدها القانون رقم 8 لسنة 2010 الذي تم طرحه كنموذج عالمي من خلال ملف ترشح الكويت.



من جهتها، رفعت رحاب بورسلي أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان الى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، واكدت حرصها على بذل كل الجهد لترجمة ثقة المجتمع الدولي والتي جسدت مكانة الكويت العالمية وثقلها ودورها الرائد في مجال العمل الإنساني وتجربتها المميزة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة.



وثمنت دعم وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وأسرة وزارة الخارجية والجهد الخلاق للبعثة الديبلوماسية الكويتية في الأمم المتحدة.



وقدمت الشكر لكل الجهود التي ساهمت في تقديم الكويت بهذه الصورة الراقية والمشرفة في هذا التجمع الدولي من الكوادر الكويتية في وزارة الخارجية بالكويت والبعثات الديبلوماسية والجمعية الكويتية لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة ونادي الطموح الكويتي والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.



يذكر أن مرشحة الكويت رحاب بورسلي حققت المركز الثاني في انتخابات لجنة خبراء حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التابعة للامم المتحدة CRPD بعد حصولها على 150 صوتا من اصل 182 صوتا وبفارق صوت واحد عن المركز الاول.



وتضم لجنة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التابعة للأمم المتحدة 18خبيرا مستقلا من جميع انحاء العالم، وتعنى برصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من قبل الدول الاطراف الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.