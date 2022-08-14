استقبل مدير جامعة الكويت د. يوسف الرومي القائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري، وعضو هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس د.بدور العازمي، وعددا من طالبات كلية التربية من مقرر تربية فئات خاصة المشاركات في معرض التصميم الشامل بين الواقع والأمل.

وأشاد د.الرومي بمدى تميز العمل الجماعي والإنتاج الذي قدمته طالبات كلية التربية بإشراف د.بدور العازمي، وأن هذا النتاج قد أتيح له أن ينظر من قبل الإدارة الجامعية، وهذا يؤكد مدى حرص جامعة الكويت على الاهتمام بتوفير الخدمات للطلبة وخاصة ذوي الإعاقة، موجها الشكر إلى د.فايز الظفيري على تقديم الأعمال المميزة في كلية التربية، وأكد أهمية هذه المبادرة التي تخدم المجتمع الخارجي وكذلك جامعة الكويت، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري عن سعادته بلقاء مدير جامعة الكويت مع طالبات كلية التربية اللاتي قدمن خدمة تليق بسمعة جامعة الكويت، مشيدا بمدى حرص مدير الجامعة على الاهتمام وإبراز دور المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة ودعمهم.

من جهتها، أوضحت عضو هيئة التدريس في قسم المناهج وطرق التدريس د. بدور العازمي أنه تم تنظيم المعرض في كلية التربية بهدف تسليط الضوء على الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة لتسهيل وصولهم للخدمات المقدمة لهم.