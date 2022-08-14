

يبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم منتشيا من تتويج قاري جديد. ويخوض ريال مدريد لقاءه الافتتاحي خارج الديار ضد ألميريا الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء، بعد أن توج الأربعاء بلقب قياسي للمرة الخامسة في الكأس السوبر الأوروبية، معادلا رقم برشلونة وميلان الإيطالي، بفوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-0. كما يلتقي اليوم قادش مع ريال سوسييداد، وفالنسيا مع جيرونا. وكان أوساسونا حصد النقاط الثلاث الأولى لهذا الموسم وذلك في افتتاح الدوري اثر فوزه المثير على ضيفه اشبيلية 2-1 في المرحلة الاولى.



إيطاليا



رغم أنه أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، يعول كثيرون على أن يكون روما «الحصان الأسود» الذي يحل على ساليرنيتانا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، هو الذي حقق لقبه الأخير في «سيري أ» عام 2001. فإضافة إلى الفوز بلقب النسخة الأولى من مسابقة «كونفرس ليغ» الأوروبية ما أعاد المعنويات بعد أعوام طويلة من الخيبات، رفع وصول ديبالا الآمال بإمكانية منافسة فعلية على اللقب أو أقله العودة إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.



كما يلتقي اليوم فيورنتينا مع كريمونيزي، ولاتسيو مع بولونيا، وسبيتسيا مع إمبولي.



فرنسا



خيّم التعادل الإيجابي بين نانت وضيفه ليل 1-1 في افتتاح مباريات المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وارتقى ليل، الفائز على أوكسير 4-1 في باكورة المراحل، إلى الصدارة مؤقتا برصيد 4 نقاط، فيما رفع نانت الذي استهل مبارياته بتعادل سلبي أمام أنجيه، رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع.



وتقام اليوم 6 مواجهات حيث لتقي، أوكسير مع أنجيه، أجاكسيو مع لنس، رينس مع كليرمون فيران، تروا مع تولوز، نيس مع ستراسبورغ، وبريست مع مرسيليا.