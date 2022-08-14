دعت عائلة بسام الشيخ حسين المودع الذي احتجز الرهائن في فرع مصرف «فدرال» في منطقة الحمراء بالعاصمة اللبنانية بيروت للإفراج عن امواله المجمدة، كافة المودعين وأصحاب الحقوق إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، أمام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية قرب مستشفى اوتيل ديو، للمطالبة بالإفراج الفوري عن ابنها.



ونقل تلفزيون «الجديد» أن عائلة الشيخ حسين طالبت بنقل ابنها بسام الى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة اضرابه عن الطعام. وانه مازال موقوفا بسبب الدعوى التي رفعها ضده المصرف.



وكان المودع بسام الشيخ حسين سلم نفسه للسلطات الخميس الماضي، اثر التوصل لاتفاق على منحه 30 ألف دولار من وديعته البالغة 209 آلاف دولار، مقابل الافراج عن الرهائن الذين احتجزهم لنحو 8 ساعات.