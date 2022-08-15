بداح العنزي



باشرت الفرق الرقابية في بلديات المحافظات أمس حملة ميدانية لإزالة التعديات على أراضي الدولة في مناطق البر، وذلك تطبيقا للقانون وإزالة كل الجواخير المقامة على أملاك الدولة.



وقد شملت الحملة إزالة 63 جاخورا في منطقة كبد بعد أن تم توزيع إنذارات لأصحاب الجواخير الأسبوع الماضي.



من جانب آخر، حددت البلدية برنامجا زمنيا لحملات الإزالة والتي تستمر لمدة 3 أشهر وتشمل مناطق الجواخير في كل من (الجهراء، كبد، الأحمدي).



تجدر الإشارة الى أن فرق الطوارئ في بلديات المحافظات قد قامت بتوزيع إنذارات قبل الشروع في أعمال الإزالة، حيث بدأ البعض بالإسراع بإزالة الجواخير قبل انتهاء فترة الإنذار.



وقد شددت البلدية على أنه لا تهاون في تطبيق القانون وانه لن تكون هناك أي استثناءات وان الحملة مستمرة الى أن يتم تنظيف مناطق البر من تواجد تلك الجواخير المخالفة.