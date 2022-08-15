عبدالله الراكان



أعلن رئيس طوارئ بلدية محافظة العاصمة والتدخل السريع زيد العنزي عن قطع التيار عن 9 عقارات استثمارية في منطقة شرق وبنيد القار تتكدس بها العمالة وتعج بمخالفات البناء وتنتهك الشبكة الكهربائية، مشيرا الى أن القطع تم وفق لوائح وزارة الكهرباء لوجود خطر داهم على الأرواح والممتلكات والشبكة.



وقال العنزي في تصريح لـ «الأنباء» على هامش جولة ميدانية أول من أمس في منطقتي شرق وبنيد القار لقطع التيار الكهربائي على مجموعة من العقارات الاستثمارية المخالفة بالتنسيق والتعاون مع فرق الطوارئ والضبطية القضائية ان الحملات تتوالى وتستهدف العقارات المتهالكة التي تخالف أحكام القرار الوزاري 206/2009 بشأن نظام البناء، موضحا ان الحملات تستهدف جميع العقارات المخالفة الاستثمارية والسكنية أو التجارية أو الخدمية والتي ينتج عنها مجموعة من الاضرار، مؤكدا أنها تأتي بالشراكة مع الضبطية القصائية بوزارة الكهرباء و«الداخلية».

وأشار الى أن الحملات مستمرة منذ عامين، لافتا الى ان المرحلة الحالية تستوجب القضاء على المخالفات، مشيدا بدور وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس التي دائما ما تتواجد في الميدان وتعطينا الدافع الحقيقي للنزول للميدان والقيام بواجبنا المهني، مؤكدا ان الحملات متواصلة بعد الانتهاء من بنيد القار وشرق، وسنذهب الى الصلبيخات والدوحة.



بدوره، قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء م.أحمد الشمري إن الحملة تمت بالتنسيق مع بلدية الكويت وفريق التدخل السريع لرصد التعديات والمخالفات وفق القوانين والقرارات الوزارية والتي تخص التعدي على شبكات الكهرباء والماء، مضيفا أن الحملة مستمرة وتم قطع التيار عن عقارات مليئة بالعشوائيات والتمديدات الكهربائية المخالفة التي تشكل خطرا على سلامة الشبكة وأرواح الناس.