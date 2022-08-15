نظمت لولو هايبر ماركت شركة التجزئة الرائدة في المنطقة عرضا ترويجيا ضخما بعنوان «India Utsav 2022»، من 10 إلى 16 أغسطس في جميع منافذه بالكويت بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد الاستقلال الهندي التي تصادف 15 أغسطس.



وافتتح السفير الهندي س.سيبي جورج مهرجان أوتساف الهند 2022، في 11 أغسطس بفرع الري، بحضور كبار المسؤولين الإداريين في لولو هايبر ماركت في الكويت، إلى جانب حشد من الضيوف والمتسوقين والمهنئين، ويعرض المهرجان الذي يستمر أسبوعا الأطعمة والسلع التي يتم استيرادها من جميع أنحاء الهند بأسعار خاصة جدا.



وتتوافر خلال مهرجان أوتساف مجموعة واسعة من العروض والخصومات على جميع المنتجات الهندية ذات العلامات التجارية كالملابس والأحذية، والبقالة والفواكه والخضراوات الطازجة.



كما سيتمكن المتسوقون الذين يزورون أيا من فروع لولو هايبر ماركت خلال المهرجان الذي يستمر 7 أيام، من تذوق وشراء مجموعة كاملة من الأطعمة الغريبة والأطباق المميزة من أكشاك الطعام التي تمثل ولايات الهند المختلفة.



وتقام أيضا فعاليات خاصة تؤكد تنوع الثقافة والتقاليد الهندية، فضلا عن الموسيقى المميزة والرقص والأشكال الفنية الأخرى، بما في ذلك رقصة بانغرا والأغاني الوطنية وعروض الموسيقى التقليدية طوال فترة المهرجان.



ولإضافة المزيد من الجاذبية إلى مهرجان أوتساف الهند 2022 الترويجي، هناك العديد من العروض الملونة الكبيرة عبر الشاشات الموضوعة على طول ممرات الهايبر ماركت واللوحات الإبداعية للآثار الشهيرة وأهم الأماكن في الهند، ما يشكل خلفية جذابة ودرامية للمهرجان.



ويأتي مهرجان أوتساف الهند 2022، مع الاحتفال بعيد استقلال الهند، وهو علامة أخرى على اهتمام لولو هايبر ماركت الدائم بمشاركة العملاء فرحة الاحتفالات المجتمعية.