احتشد أكثر من 60 ألف شخص في شوارع سيدني للمشاركة في سباق سنوي للجري يقام للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

ويمر مسار سباق (سيتي تو سيرف)، الذي يقول منظموه إنه أكبر سباق بغرض التسلية في العالم، عبر أشهر معالم المدينة الأكبر في أستراليا، ويمتد على مسافة 14 كيلومترا من متنزه هايد بارك إلى شاطئ بوندي بيتش.

وعمد العديد من المشاركين إلى ارتداء مجموعة متنوعة من الأزياء التنكرية مثل سترات على هيئة ديناصورات وغوريلات وحتى نجوم لإضفاء جو من المرح على السباق.

وقالت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد إن ليام آدامز فاز بسباق الرجال بعد أن أنهى السباق في 41 دقيقة وثماني ثوان بينما فازت ليان بومبيني في فئة السيدات بزمن قدره 45 دقيقة و43 ثانية.

وفي كل عام، يجمع السباق، الذي انطلق لأول مرة عام 1971، ملايين الدولارات لصالح العديد من الجمعيات الخيرية التي تعمل في جميع أنحاء أستراليا.

لكن على مدار العامين الماضيين، تم إلغاء الحدث بسبب تفشي فيروس كورونا، ولجأ المنظمون إلى تنظيم "سباق افتراضي" شارك فيه المتسابقون بالركض كل في منطقته.