قال مسؤول تنفيذي بريطاني بارز إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية للالكترونيات سوف تجعل الهواتف المحمولة القابلة للطي أكثر انتشارا من خلال الاستمرار في " الاستماع والتعلم" من جانب المستخدمين من أجل زيادة جاذبيتها.



وكانت سامسونج قد كشفت مؤخرا عن الهواتف القابلة للطي من الجيل الرابع- جالاكسي زد فليب 4 و فولد .4



وقال كونور بيرس نائب مدير شركة سامسونج في بريطانيا وإيرلندا إنه على الرغم من أن الأجهزة الجديدة مازالت تصنف ضمن فئة الهواتف المحمولة الاستثنائية، فإنه من المتوقع اتساع استخدام هذه الهواتف يبن شريحة أوسع خلال الاعوام المقبلة.



وقال لوكالة الأنباء البريطانية " بي ايه ميديا "" سوف تكون الهواتف أكثر شيوعا، سوف يكون لدينا مستقبل قابل للطي، من حيث الكثير من نقاط الأسعار المختلفة وعوامل الشكل"، مضيفا أن الهاتفين الجديدين سوف يساعدان في تشكيل هذا المستقبل.



وقال " الأمر يتعلق بالاستماع والتعلم والابتكار، وأعتقد أننا لم نسمع أبدأ بهذا القدر خلال الـ12 شهرا الماضية".



وأضاف " لذلك أشعرفي الحقيقة بالسعادة لأننا نقوم بالفعل بدراسة ما يريده المستهلكون في هذه الأجهزة".

