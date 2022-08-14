أظهرت بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (إي إف إف آي إس) احتراق أكثر من 660 ألف هكتار من الغابات في دول أوروبا منذ شهر يناير الماضي رغم أن موسم الحرائق المرتفع لم ينته بعد مع تزايد عدد الحرائق المؤقت في الاتحاد الأوروبي.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" نقلا عن (إي إف إف آي إس) - أن احتراق أكثر من 660 ألف هكتار من الغابات يعد رقما قياسيا في هذه المرحلة من العام منذ بدء بيانات الأقمار الصناعية عام 2006.

وأضاف النظام أنه منذ مطلع يناير الماضي، دمرت الحرائق 776ر662 هكتار من الغابات في الاتحاد الأوروبي وذلك وفقا للبيانات المحدثة اليوم/الأحد/ حيث احتفظ بإحصائيات قابلة للمقارنة منذ عام 2006 بفضل صور الأقمار الصناعية لبرنامج "كوبرنيكوس الأوروبي".

يذكر أن "كوبيرنيكوس" هو برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض الذي تم تنسيقه وإدارته للمفوضية الأوروبية بواسطة وكالة الاتحاد الأوروبي لبرنامج الفضاء بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو يهدف إلى تحقيق قدرة عالمية ومستمرة ومستقلة وعالية الجودة لرصد الأرض على نطاق واسع.