سلطان: استثمار «أجيليتي» في قطاع الطيران سيخلق قيمة مضافة ومستدامة لمساهمينا

نسعى إلى تعزيز مركزنا المالي عبر تقليل مخاطر السيولة.. استعداداً لاقتناص فرص جديدة

أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للفترات المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث حققت صافي أرباح خاصة بمساهمي الشركة الأم بقيمة 5.4 ملايين دينار بالنصف الأول، ما يعادل 3.06 فلوس ربحية للسهم الواحد، مقارنة بصافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 9.1 ملايين دينار، ما يعادل 5.09 فلوس لكل سهم بنفس الفترة من 2021.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الإيرادات التشغيلية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022 بلغت 14.2 مليون دينار، ما يعادل زيادة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من 2021، وبلغ اجمالي الأصول 526.7 مليون دينار كما في 30 يونيو 2022.



وأشارت إلى أنها سجلت خلال الربع الثاني من عام 2022 صافي ربح قدره 2.1 مليون دينار، أي ما يعادل 1.21 فلس لكل سهم، وإيرادات تشغيلية قدرها 5.9 ملايين دينار.



استثمار إستراتيجي



وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي فيصل سلطان: «الزيادة في الإيرادات التشغيلية للشركة في النصف الأول مقارنة بالنصف الأول من 2021 كانت مدعومة بأداء مشروع الشركة جراند هايتس في مصر، ومع ذلك، فإن الأداء العام للنصف الأول قد شهد تأثيرا سلبيا نتيجة للظروف الجيوسياسية والاقتصادية السائدة في السوق».



وأضاف: «سوف يستمر تركيزنا بشكل مكثف على التميز التشغيلي وإدارة التكاليف، وعلى الوفاء بوعودنا لأصحاب المصلحة لدينا، على الرغم من التحديات المستمرة للتضخم، وآفاق الاقتصاد الكلي العالمي غير المؤكدة».



وقال سلطان: «بالإضافة إلى عملياتها الرئيسية في قطاع العقار، فإن الشركة الوطنية العقارية هي أكبر مساهم بحصة نسبتها 22.3% في شركة أجيليتي للمخازن العمومية. تعمل أجيليتي وتستثمر في الشركات التي تطور سلاسل الامداد وتجعلها ذكية، وأكثر سرعة واستدامة وعدلا وكفاءة».



وأضاف سلطان: «إن استثمار شركة أجيليتي في قطاع الطيران، عبر الاستحواذ على شركة جون مينزيز بي إل سي ومقرها المملكة المتحدة، سوف يضيف المزيد من القيمة لمساهميها، وبالتالي سوف يساهم في خلق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة الوطنية العقارية».



توقيع اتفاقيتي تسهيلات



قال سلطان: «انطلاقا من حرصنا على مصلحة مساهمينا، قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتي تسهيلات مصرفية مع بنكين محليين بمبلغ إجمالي قدره 116 مليون دينار، يتضمن تسهيلات مصرفية بمبلغ قدره 73 مليون دينار تم التوقيع على اتفاقيتها في الربع الثاني من عام 2022 وتسهيلات مصرفية أخرى بمبلغ قدره 43 مليون دينار تم التوقيع على اتفاقيتها في يوليو 2022، وذلك لغرض سداد تسهيلات مصرفية قائمة سبق للشركة الحصول عليها من بنك محلي، وتمويل عمليات الشركة».



وتابع: «إن الهدف من ذلك هو تعزيز مركزنا المالي من خلال تقليل مخاطر السيولة، خفض مصروفات الفائدة، وزيادة التدفقات النقدية، استعدادا لاقتناص فرص استثمارية جديدة».



وأضاف سلطان: «نتيجة لذلك، تم تمديد آجال استحقاق الديون، وإعادة تبويب جزء من التسهيلات طويلة الأجل من التزامات متداولة الى التزامات غير متداولة».



التخارج من بعض الأصول



صرح سلطان قائلا: «يستمر تركيز الشركة على المدى القصير على التخارج من بعض الأصول، والتي ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء كبير من ديون الشركة».



الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة



وأضاف سلطان: «تستثمر الشركة الوطنية العقارية في المشاريع التي لها تأثير إيجابي اجتماعيا وبيئيا، وتتخذ مبادرات مختلفة لدعم الاستدامة الاجتماعية والبيئية». وقال سلطان «إن الممارسات المتبعة في هذا الصدد تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».