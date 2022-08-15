خديجة حمودة



شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الوزراء الجدد التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد، لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول، وذلك إدراكا للمسؤولية الكبيرة التي يتولونها في ظل المتغيرات الدولية الأخيرة، التي انعكست داخليا على دول العالم ومنها مصر، وفرضت العديد من التحديات التي تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية وبلا كلل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، والوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي وجه الوزراء الجدد بالوقوف بدقة على كل أدوات وإمكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها، لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب إداراتها، بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم في نجاح التخطيط ليصبح واقعا ومردودا ملموسا.