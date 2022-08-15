القاهرة - هالة عمران ومجدي عبدالرحمن وناهد إمام



أعرب عدد من الدول العربية والغربية عن خالص تعازيهم في ضحايا حريق كنيسة الشهيد «أبو سيفين» بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة.



حيث أكدت دولة الإمارات تضامنها مع مصر وتعازيها في ضحايا حريق الكنيسة.



وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة مصر وشعبها الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.



من جانبها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، عن تعاطف البحرين وتضامنها مع مصر قيادة وحكومة وشعبا، في هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازي وصادق المواساة لمصر في ضحايا الحادث.



كما بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الحريق.



من جانبه، أعرب سفير المملكة المتحدة بالقاهرة جاريث بايلي، عن تعازيه في ضحايا الحادث، وقال السفير البريطاني - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- «خالص التعازي لمصر وخاصة لعائلات وأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم في حريق كنيسة أبو سيفين» كما عبر السفير بايلي عن أطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



كما أعربت سفارات بلجيكا والمانيا وفرنسا في القاهرة عن بالغ تعازيها في ضحايا الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.