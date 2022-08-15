أبرزت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح أمس الخسارة الثقيلة التي مني بها فريق مان يونايتد أمام مستضيفه برينتفورد برباعية نظيفة، ضمن لقاءات الجولة الثانية من «البريمييرليغ».



وعنونت صحيفة «ديلي ستار»: «رجال ضد أولاد.. نيفيل: هذه كانت إبادة».



وكتبت في الجانب: «تأجيل خطط توخل بعض الشيء»، في إشارة إلى تلميح توماس توخل بأن تشلسي لن ينافس على لقب «البريمييرليغ» إلا إذا أبرم المزيد من الصفقات. أما صحيفة «ذا صن» فعنونت: «هراء.. لاعبو إيريك المتخبطون يذهبون للقاع». كما كتبت «ديلي إكسبريس»: «مقصوف.. رجال إيريك في أسفل جدول الترتيب بعد العرض الكئيب، مع اعتراف نيفيل بأن هذه كانت إبادة لمان يونايتد». وفي الأسفل كتبت: «غضب تين هاغ الشديد بسبب ألم الصيف»، في إشارة إلى معاناة مان يونايتد في سوق الانتقالات. وبدورها عنونت «ديلي تليغراف»: «قانون اليونايتد الجديد.. نيفيل يقود الانتقادات بعد الهزيمة الثقيلة بنتيجة 4-0 أمام برينتفورد.. دي يونغ يفضل اتفاق تشلسي في ضربة انتقالات جديدة».