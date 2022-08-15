أسامة أبوالسعود



أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف المستشار جمال الجلاوي تعميما إداريا بتخصيص يوم أسبوعيا لاستقبال معاملات المراجعين من كل القيادين في الجهات التابعة له.



وجاء في التعميم الإداري رقم 1 لسنة 2022 الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: تسهيلا لإنجاز معاملات المراجعين وإعلاء لمصالحهم، يرجى من الإخوة القياديين في الجهات التابعة لنا تخصيص يوم كل أسبوع لاستقبالهم والاستماع إليهم للوقوف على التحديات التي تواجه العمل اليومي والعمل على تذليلها.



وأضاف: آملين أن تتم مراعاة كل القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية المعمول بها، وإعطاء كل ذي حق حقه، دعما للجهود المبذولة في تطوير مسار العمل الحكومي لأداء خدمة مميزة.