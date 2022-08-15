بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسة «أبوسيفين» غرب العاصمة القاهرة، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.