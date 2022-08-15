استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح امس، سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسة «أبوسيفين» غرب العاصمة القاهرة، متمنيا سموه لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.