أظهرت بيانات من الخدمة المركزية للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في لوكسمبورج أن الإنفاق خلال السفر الخارجي ارتفع بنسبة 19% في الربع الأول إلى 18ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبـ 4ر1% عن عام 2020 .



ووفقا لبيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن إنفاق الزائرين شكل 4% من الخدمات في الحساب الجاري، مقابل 6ر3% في عام 2021 ، وبتراجع عن 5ر4% في عام .2020



ويمثل السفر 2ر3% من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات.

أما إنفاق المسافرين فارتفع بنسبة 6ر0% إلى 714 مليون يورو (4ر730 مليون دولار) في الربع الأول على أساس سنوي و 32% عن عام .2020



ويعرّف صندوق النقد الدولي ائتمان الزائرين بأنه الإنفاق على السلع والخدمات للاستخدام الشخصي أو كهدايا، والذي يدخل لاقتصادات الدول من جانب غير المقيمين خلال الزيارات.



أما إنفاق المسافرين فإن يغطي الإنفاق المماثل من قبل مواطني ذلك البلد عندما يكونون في رحلة خارجية.