كشف استطلاع حديث للرأي أن الأطفال والمراهقين في ألمانيا يتطلعون إلى مستقبلهم بشكل إيجابي أكثر من تطلعهم لمستقبل بلدهم بأكمله.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "بيرتلسمان"، أن 43% ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما يعتقدون أن مستقبلهم الشخصي سيكون أفضل في غضون ثلاث سنوات مما هو عليه الآن، بينما يعتقد 8% فقط أنه سيكون "أسوأ من الآن".



ويرى 30% آخرون أنه "لن يكون أفضل ولا أسوأ"، بينما لم تعط النسبة المتبقية (18%) تقييما محددا.



وعند النظر إلى مستقبل ألمانيا بدت النتيجة مختلفة، وهنا قدم المشاركون توقعات أكثر تشاؤما، حيث اعتقد 16% فقط من المراهقين أن مستقبل ألمانيا سيبدو "أفضل مما هو عليه الآن" في غضون ثلاث سنوات، بينما توقع 37% أن يكون "أسوأ من الآن"، وذكر 29% أنه لن يكون "أفضل ولا أسوأ"، ولم تقدم (18%) إجابة على السؤال.



وأشار الاستطلاع إلى أن أكبر مخاوف تساور المراهقين هو وفاة أحد أفراد الأسرة أو الشريك. وعندما سئلوا إلى أي مدى يقلقهم هذا، أجاب 83% منهم بـ"جدا" أو "إلى حد ما". ويخشي 82% من احتمال اندلاع حرب في ألمانيا، بينما أعرب 80% عن مخاوفهم من تداعيات تغير المناخ.



وعند السؤال عن أمنيات محددة، كان التمتع بالحرية الشخصية أهم شيء بالنسبة للمراهقين إلى حد كبير، حيث اعتبرها 75% مسألة "مهمة للغاية" بالنسبة لهم، وجاء في المرتبة الثانية "السفر واكتشاف العالم" بنسبة 45%، و "كسب المال" بنسبة 44%.