أطلقت شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا استكشاف الفضاء مجموعة أخرى من أقمارها الصناعية إلى المدار الأرضي بواسطة صاروخ "فالكون 9".



ونقل الملياردير إيلون ماسك، مؤسس الشركة الأمريكية لتصنيع المركبات الفضائية وشركة اتصالات الأقمار الصناعية "سبيس إكس"، تفاصيل إطلاق القمر الصناعي الجديد إلى حسابه الرسمي على تويتر.



ووفقًا لتقارير "سبيس إكس"، أطلقت الشركة 46 قمرًا صناعيًا من أقمارها "ستارلينك" إلى مدار أرضي منخفض من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية في كاليفورنيا.



وبعد تسع دقائق من الإطلاق، هبط الصاروخ "فالكون 9" لأول مرة فوق سفينة مُسيَّرة في المحيط الهادئ، ثم أقلع في وقت قصير.. وكان من المتوقع أن تُنشَر المرحلة الثانية الأقمار الصناعية بعد 63 دقيقة من الإطلاق بعد انتهاء البث المباشر.



وأوضحت "سبيس إكس" أن الأقمار الصناعية الجديدة هي جزء من "المجموعة 3"، التي تدور في جزء من الفضاء قد يكون عرضة "لصدمات" من الحطام الناتج عن اختبار روسي مضاد للأقمار الصناعية تم إجراؤه في نوفمبر من العام الماضي.



