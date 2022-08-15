أعلنت الشرطة الأمريكية، أن مجهولاً أطلق النار على نفسه بعد أن صدم بسيارته حاجزًا بالقرب من مبنى الكونجرس (الكابيتول) .

وقالت شرطة الكابيتول - في بيان صحفي - إن الرجل قاد سيارته إلى الحاجز في شارع إيست كابيتول وسكند حوالي الساعة 4 صباحًا حسب التوقيت المحلي، ثم خرج من السيارة بعد أن اشتعلت فيها النيران، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وأضافت أن الرجل أطلق عدة أعيرة نارية في الهواء ليهرع الضباط إلى الموقع، ثم أطلق النار على نفسه عندما اقترب الضباط منه، مؤكدة أنه لم يصب أحد في مكان الحادث، وأنه لا يبدو أن الضباط قد استخدموا أسلحتهم.



وقالت السلطات إن الرجل لم يكن يستهدف - على ما يبدو - أحدًا من أعضاء الكونجرس؛ إذ إنهم الآن في عطلة تستمر حتى 13 سبتمبر.

ويبحث المحققون حاليًا في دوافع الشخص وخلفيته ويتولى قسم شرطة العاصمة التحقيق في الوفاة.



ويأتي الحادث بعد محاولة شخص اختراق مركز تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو، ما أدى إلى اندلاع مواجهة استمرت لساعات مع المشتبه به انتهت بمقتله على يد الشرطة.



وجاء ذلك عقب تلقي الجهاز تهديدات على خلفية مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، في مار ألاجو في فلوريدا، والتي أثارت غضب أنصاره.