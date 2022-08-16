أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» الانتهاء من توريد الأسرة الطبية لمستشفياتها في محافظتي الأحمدي والجهراء، وذلك ضمن جهود تجهيز منظومة الشركة لخدمات الرعاية الصحية الثانوية (المستشفيات).



وتعمل الشركة بكل طاقتها لإنجاز المتطلبات الأساسية من الخطة التشغيلية في استكمال منظومتها حسب متطلبات وزارة الصحة لتعلن جاهزية استقبال شريحتها المستهدفة من المقيمين العاملين في القطاع الخاص (مادة 18) وعائلاتهم، وتم الانتهاء من تسلم وتركيب أكثر من 548 سريرا طبيا في مستشفيات ضمان في الأحمدي والجهراء، وهي أسرة حديثة مجهزة بكافة الإمكانات الطبية اللازمة لراحة المرضى وتقديم الخدمات العلاجية لهم بأعلى المعايير العالمية وأفضل مستويات الجودة بما يحقق أهداف سلامة المرضى التي تنص عليها سياسات الشركة والتزاما باشتراطات ومعايير اللجنة الدولية المشتركة (JCI) التي حصلت شركة ضمان على اعتمادها مؤخرا.



ويمثل افتتاح المستشفيات قريبا خطوة مهمة واستراتيجية ستتبعها خطوات أخرى تمهيدا لبقية المراحل التي ستتضمن المزيد من المراكز والمستشفيات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة لنصل إلى هدفنا النهائي بتحقيق رؤية واستراتيجية الشركة في بناء وإدارة منظومة صحية شاملة ومتكاملة تشمل كافة النشاطات والخدمات الطبية، من تأمين وعلاج ومتابعة وبرامج الحفاظ على الصحة.



ومن المتوقع تجهيز مستشفيات ضمان في محافظتي الأحمدي والجهراء في الربع الأخير من العام الحالي، وجار العمل بشكل دؤوب على تسلم وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية التي تم اختيارها من الطرازات الأحدث بأعلى المواصفات والتقنيات المتوافرة عالميا، وستقدم المستشفيات العديد من الخدمات الطبية في تخصصات أبرزها طب العائلة، وطب الأسنان، وطب الأطفال، والجراحة، والطوارئ، وأمراض النساء والباطنية، وجراحة العظام والعلاج الطبيعي والعناية المركزة مع خدمات الصيدلة، والأشعة، والتصوير التشخيصي، والمختبرات، وتتكون مستشفيات ضمان في الأحمدي والجهراء من 5 أدوار وسرداب بمساحة إجمالية توازي 82 ألف متر مربع، ويحتوي كل مستشفى على غرف للمرضى بسعة سريرية تبلغ 330 سريرا، و14 غرفة عمليات و21 وحدة عناية مركزة للبالغين وحديثي الولادة ومختبرات ومعامل بمساحة تبلغ 1700 متر مربع، وقسم الأشعة بمساحة 3076 مترا مربعا وقسم الطوارئ بمساحة 5289 مترا مربعا وهو مرتبط بمهبط لطائرات الإسعاف الجوي، وعيادات خارجية بمساحة 8340 مترا مربعا، وقسم الصيدلية بمساحة 1739 مترا مربعا، وفي كل مستشفى مبنى لمواقف السيارات بسعة تزيد على 550 سيارة.



وحاليا، تقوم شركة ضمان بتشغيل 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية في حولي والفروانية والضجيج والجهراء، كما تخطط لافتتاح مركز آخر للرعاية الصحية الأولية في محافظة الأحمدي قبل نهاية العام الحالي.