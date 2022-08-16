مفرح الشمري



بأقل الجهد والتكاليف، وبفضل توجيهات الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة د.يوسف السريع ومتابعة حثيثة من مدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي، تحققت فكرة مراقب المنوعات وليد الدلح في تطوير آلية العمل الاداري من خلال تصميم وتنفيذ فكرة برنامج الكتروني خاص بالإشعارات وكتب الصرف، ما ساهم ذلك في تقليص الوقت والجهد وسرعة الإنجاز وهذا بمنزلة نقلة الى العالم الرقمي الاداري نفذه العاملون بالاذاعة بالتعاون مع ادارة نظم المعلومات لتسهيل العمل الاداري بعمل كتب الصرف التي كانت تتطلب وقتا طويلا لكتابتها لكثرة البرامج التي تبث في اذاعة الكويت من خلال محطاتها المتعددة.



هذا الجهد الذي يستحق كلمة «برافو»، انطلق العمل فيه منذ شهور عدة وتحقق على ارض الواقع من خلال قطاع الاذاعة نتمنى ان يتحقق في قطاع التلفزيون وقطاعات وزارة الاعلام المتعددة، لأنه اذا طورت العمل الاداري بهذه الطريقة وحولته رقميا سيكون مدخلا لتطوير العمل الفني حتى يكون اكثر رقيا ويستفيد منه الجميع.



فشكرا لوكيل الاذاعة د. يوسف السريع وشكرا لمدير اذاعة البرامج العام سعد الفندي على المتابعة لتحقيق هذا التحول الرقمي في العمل الاداري، والشكر الكبير لصاحب الفكرة مراقب المنوعات وليد الدلح الحريص دائما على إيجاد أفكار لتطوير العمل الاداري.. عساكم على القوة.