أعلنت الهيئة الناظمة للعقاقير في المملكة المتحدة امس أنها وافقت على لقاح مطور تنتجه شركة «موديرنا» يستهدف المتحور «أوميكرون» إضافة إلى الفيروس الأصلي «كوفيد-19».



وأفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بيان أنها وافقت على جرعات اللقاح المعززة للبالغين «بعدما خلصت إلى أنها تتوافق مع معايير الهيئة للسلامة والنوعية والفعالية».



ويعد لقاح موديرنا أول لقاح «ثنائي» ضد كورونا توافق عليه الهيئة البريطانية.



ويستهدف نصف لقاح موديرنا الثنائي الفيروس الأصلي الذي انتشر عام 2020 ونصفه الآخر المتحورة أوميكرون BA.1.



وأفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية بأنه تم التوصل إلى أن اللقاح يثمر عن «استجابة جيدة» ضد متحورتين فرعيتين لأوميكرون هما BA.4 وBA.5 مسؤولتين جزئيا عن موجة الإصابات الجديدة بالوباء في أوروبا والولايات المتحدة.



كما ذكرت أن تلقي اللقاح تصاحبه الآثار الجانبية «الخفيفة عادة» التي يتسبب بها لقاح موديرنا الأصلي. وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية البريطانية جون رين إن بيانات الاختبار السريري تظهر أنه يؤدي إلى «استجابة مناعية قوية» ضد الفيروس الأصلي وأوميكرون وسيوفر «أداة مفيدة في ترسانتنا» في وقت يواصل الفيروس تطوره.



بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«موديرنا» ستيفان بانسل في بيان عن «سعادة» الشركة الأميركية بالقرار الذي قال إنه «أول موافقة على لقاح ثنائي يحتوي على أوميكرون».