أكد الجيش اللبناني تعرض دورية عسكرية لإطلاق نار من قبل مجهول أثناء توجهها لضبط سيارة مسروقة توافرت معلومات عن وجودها بمنطقة وادي فعرا بالبقاع شرقي لبنان.



وأوضح الجيش في بيان، أن قوة من الجيش توجهت للمنطقة، حيث تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهول يقود السيارة، بمساندة مواطن لبناني على دراجة نارية من دون لوحات.



وأشار إلى أن القوة ردت على مصدر النيران، ما أدى إلى إصابة قائد الدراجة النارية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أنه مطلوب بجرائم سرقة، فيما لاذ سائق السيارة المسروقة بالفرار وضبطت السيارة والدراجة النارية.



وتزايدت الاشتباكات في الآونة الأخيرة بين الجيش وعصابات تهريب المحروقات والمخدرات والسيارات المسروقة على الحدود الشرقية الشمالية مع سورية، حيث تعرض حاجز للجيش على طريق اللبوة - القاع، الى اطلاق نار من مسلحين ما أدى الى إصابة احد عناصر الحاجز بجروح، وبعد مطاردة مطلق النار، اوقف اثنان منهم، احدهما سوري اصيب بجروح خطيرة، بينما فر الآخرون. وقد صدرت تعليمات إلى الجيش بنشر حواجزه في تلك المناطق لضبط الأمن وقمع أعمال التهريب.