أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها بصدد تقديم شكوى إلى مجلس الأمن لمطالبته بـ «التدخل الجدي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة». واستنكرت وزارة الخارجية، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، بشدة «الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سورية، وقيام العدو الإسرائيلي باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية».



وحذرت «من مغبة هذا السلوك العدواني والانتهاك المستمر للسيادة اللبنانية في خرق فاضح للقانون والمعاهدات الدولية».



وكان مصدر عسكري سوري أعلن مقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي، برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، طال ريف دمشق، تزامنا مع قصف آخر من البحر استهدف طرطوس.