يقوم آلاف الزوار برحلة يومية لمشاهدة موقع ثوران بركاني شهير في أيسلندا.



وأفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الآيسلندية العامة "آر يو في" بأنه وحده، شق 6700 شخصا طريقهم نحو "الصدع الطويل" في شبه جزيرة ريكيا0نيس.



وتشهد المنطقة ازدحاما مروريا أمام مواقف السيارات المعدة خصيصا لاستقبال الزوار. ومن هناك ، وعلى بعد نحو 6 إلى 7 كيلومترات أخرى من نقطة مراقبة أعلى، يفتتن الزوار بالحمم البركانية التي تندفع إلى عنان السماء.



كما يجازف البعض بالوصول إلى حافة الحمم البركانية المبردة ، والتي لم يتم تطويقها. ورغم ذلك ، فإنه لا يسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما بدخول المنطقة المحيطة بموقع الثوران البركاني ، الذي يقع في وادٍ بالقرب من جبل فاجرادالسفيال.