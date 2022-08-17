نظمت أجيليتي للمجمعات اللوجستية، أحد أكبر مالكي ومطوري المجمعات التخزينية والصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وبالتعاون مع مجموعة الأنظمة الهندسية المتخصصة في تقديم الحلول الهندسية المتكاملة للقطاعين العام والخاص في الكويت والشرق الأوسط، تدريبا تأهيليا مكثفا عن إدارة المرافق للشباب الكويتي وحديثي التخرج وذلك خلال الفترة من 30 مايو حتى 23 يونيو 2022.



ويأتي هذا البرنامج التدريبي كجزء من برنامج «صناع العمل» الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب والمصمم خصوصا لتعريف وتدريب الشباب والشابات والمتخرجين حديثا في الجامعات على العديد من القطاعات المهنية ومساعدتهم على اتخاذ القرار الأنسب والاختيار الأفضل فيما يتعلق بحياتهم العملية والوظيفية، وكذلك إعدادهم للعمل في الصناعات المختلفة.



وبهذه المناسبة، قال نادر سكين، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي: لدينا في أجيليتي التزام قوي بدعم المشاركة المجتمعية خاصة دعم فرص التعليم والذي يعتبر من أهم المشاريع التي تدعمها الشركة على المدى الطويل. يسعدنا أن نعمل مع الهيئة العامة للشباب ومجموعة الأنظمة الهندسية لتوفير هذا البرنامج التدريبي لتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة وفتح المجال أمامهم للعمل في القطاع العقاري وإدارة المرافق والمجمعات اللوجستية.



من جانبه، قال م.أحمد بدر العيسى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الأنظمة الهندسية: تنبع مشاركة مجموعة الأنظمة الهندسية للموسم الثالث في البرنامج التدريبي لإدارة المرافق الموجه للمهندسين الكويتيين حديثي التخرج من إيماننا بضرورة وجود إدارة المرافق كشريك نجاح للمشاريع خاصة بعد ما شهده هذا القطاع من نقلة نوعية بالكويت بعد جائحة كورونا. كما أكد العيسى على الدور المهم لإدارة المرافق في مراحل متقدمة للمشروع مرورا بالتصميم والإنشاء حتى تسلم المشاريع، وخاصة مع التنوع في أنشطة المشاريع المقبلة في الكويت والتي تستوجب العمل على تفعيل دور إدارة المرافق في القطاعين العام والخاص.