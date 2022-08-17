جوائز بقيمة تفوق 13 ألف دينار خلال البطولة.. و مضاعفة الجوائز النقدية لعملاء «علي الغانم وأولاده للسيارات»

اختتمت مؤخرا شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الموزع الحصري في الكويت لسيارات لاند روفر، وبي إم دبليو، وميني، ورولز- رويس وماكلارين، جولة جديدة من بطولة «فانتاسي» للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022.



وشارك في البطولة أكثر من 12 ألف لاعب، وتم تقديم جوائز بقيمة فاقت 13 ألف دينار خلال الموسم.



وحصد الجائزة الأولى في البطولة اللاعب فهد الداود، الذي خرج بمبلغ إجمالي قدره 5000 دينار لمهاراته اللافتة في إدارة فريق كرة قدم.



وفاز بالمركز الثاني جعفر صادق مع جائزة مالية بقيمة 3000 دينار، أما المركز الثالث فكان من نصيب يزن دحادحه مع جائزة بقيمة 1500 دينار.



وقد قام طلال العجمي مدير المعرض لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات، بتسليم الجوائز للفائزين في حفل صغير أقيم في الوكالة هذا الشهر.



وخلال الأشهر الـ 10 من البطولة التي انطلقت في أغسطس من عام 2021 في بداية موسم كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، تم تخصيص جائزة شهرية بقيمة 300 دينار لـ «مدير الشهر» الأفضل أداء، فضلا عن ذلك، وكعربون شكر وتقدير للعملاء على ولائهم، تمت مضاعفة قيمة الجوائز للفائزين من العملاء القائمين لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات.



وتعد كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في الكويت حتى انها تشكل جزءا مهما من الثقافة المحلية، وتشارك شركة علي الغانم وأولاده للسيارات بشكل ناشط في تنظيم الأحداث والفعاليات التي تسمح لها بالتفاعل مع المجتمع المحلي والعملاء من خلال هذه الرياضة، وذلك من خلال رعاية البطولات والمسابقات والجوائز التي تقدمها على مدار السنة.