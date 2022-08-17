بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها ولاية (جيغاوا) في شمالي نيجيريا.