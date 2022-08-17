

عبدالله قنيص



قالت شرطة النجدة إن الحملات الأمنية والمرورية، خلال الفترة من 7 حتى 2022/8/13 اسفرت عن تسجيل 2156 مخالفة مرورية، منها 3 مخالفات للوقوف بمكان مخصص للمعاقين والتعامل مع 19 حادثا مروريا وحجز مركبة، كما تم فض 7 مشاجرات وضبط 5 أشخاص عليهم أحكام جزائية و18 مطلوبا و86 شخصا للتغيب و114 شخصا لانتهاء الإقامة، كما تم تحويــــل 13 شخصا لحيازة مواد يشتبه بأنها مخـــدرة و11 شخصــا بحالــة غير طبيعية الى إدارة مكافحـــة المخدرات.



من جهة اخرى، قالت الادارة العامة للمرور انه تم ضبط مركبتين «باص صغير وهاف لوري» للقيادة برعونة وإهمال، ما عرض حياة مرتادي الطريق للخطر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وحجز المركبات، مؤكدة أن الحجز مصير من يقود مركبة برعونة وإهمال.



وعلى صعيد آخر، قالت الإدارة العامة للمرور انه تم ضبط وحجز شاحنة بسبب قيادة السائق في الطريق العام من دون تأمين الحمولة بربطها وتغطيتها.