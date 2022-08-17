عبدالله قنيص



اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد علاوة بدل النوبة لمفتشي أمن المطار، ووجه بسرعة استحداث تدرج وظيفي لشاغلي وظيفة (مفتش امن مطار)، وفق القوانين المنظمة في ديوان الخدمة المدنية.



وكان عدد من مفتشي الجمارك أبلغوا الوزير الخالد بعدم اعتماد بدل النوبة خلال قيامه بجولة في المطار يوم السبت الماضي تفقد خلالها المطار واطلع على آلية الإجراءات المتبعة في الدخول والخروج والتعاون بين القطاعات الأمنية والإدارة العامة للجمارك في إطار منظومة العمل المتكامل.



وأثنى الخالد على كفاءة رجال الأمن العاملين في المطار، وقدراتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم، مؤكدا ضرورة تسخير جميع الإمكانات لخدمة المسافرين، والعمل على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.