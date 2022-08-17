أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق ، تنفيذ أطول جسر في البلاد ، مشيرة إلى أهمية إنجازه ، لتسهيل حركة التجارة وسكان المناطق، خاصة في أوقات الفيضانات.



ونقلت كالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم قوله إن "المديرية، باشرت قبل شهر بتنفيذ

أطول جسر في العراق بمسافة 3 كم في محافظة ديالى"، مشيراً إلى أن "الجسر يمرُّ في بحيرة حمرين ويحلُّ محلّ الطريق الذي غُمر بمياه الفيضانات أثناء الأعوام السابقة وتسبب في اندثاره بشكل كامل".



وأضاف أنه "تم وضع حل جذري في حال ارتفاع مناسيب البحيرة"، مشيراً الى "إعداد تصميم لتحويل الطريق الى جسر بمسافة 3 كيلومترات، بهدف تقويته وعدم تأثره عند ارتفاع اي منسوب للمياه في أوقات الذروة".



وتابع أن "الطريق يربط بمنفذ المنذرية مع إيران، ويعدّ من الطرق المهمة"، موضحاً أن "هذا الطريق قد انقطع بعد موجة الفيضان في عام 2017 وما تلاه".