استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح في مبنى رئاسة الأركان العامة للجيش، قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأميركية الفريق طيار اليكلسس جرينكوتش والوفد المرافق له.



حيث عقد اجتماع بين الجانبين نوقش من خلاله أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.



كما استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، رئيس مكتب الاتصال العسكري المصري لدى الكويت العميد أركان حرب حسن محمد الشاذلي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله مقدما له رئيس مكتب الاتصال العسكري المصري الجديد العميد أركان حرب محمد عبدالله محمود رجب، حيث وجه شكره وتقديره للعميد الشاذلي على ما قام به من جهود أثناء فترة عمله، ومتمنيا للعميد محمد عبدالله محمود رجب التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد بما يعزز ويطور سبل التعاون العسكري المشترك بين البلدين الشقيقين.



حضر اللقاء معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن العميد الركن نجيب الصقر.