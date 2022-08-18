استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم.



كما استقبل سمو ولي العهد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر. واستقبل سمو ولي العهد رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية السودان الشقيقة، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.