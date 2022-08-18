عبدالكريم العبدالله



أكد أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتيــــة، الصيدلي علي هادي، أن الجمعية لن تقبل المساس بحقوق ومكتسبــــات الصيادلة المستحقة، مضيفا أن إلغاء الوزير للقرار رقم 230 لسنة 2010 يتعارض مع التوجه الحكومي بتشجيع الطاقات الوطنية للعمل في القطاع الأهلي وسيُعرض 70 صيدليا كويتيا لخسارة وظائفهم في القطاع الخاص، وأكد أننا سنلجأ إلى القضاء لوقف هذه القرارات المجحفة بحق الصيادلة.

وأشار هادي، في تصريح صحافي، إلى أن وقف النظر في طلبات منح ترخيص الصيدليات الجديدة بالقطاع الأهلي وطلب منح ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة يضر بالقطاع الدوائي في القطاع الخاص، وتابع: من الأجدى على وزارة الصحة التباحث مع أصحاب الاختصاص للوصول إلى حلول لإعادة الاتزان في القطاع الدوائي، مؤكدا أن قرارات وزارة الصحة الأخيرة غير مدروسة وتصدر من غير استشارة أصحاب الاختصاص.



وقال هادي إنه بالاستمرار في هذا النهج غير المدروس سنكون مقبلين على نقص شديد في توفير الأدوية ونقص في العمالة المتخصصة في القطاع الدوائي.